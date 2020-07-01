القضاء العراقي يطلق سراح 3 موقوفين ايزيديين، نسبت اليهم تهم الارهاب سابقا

2020/07/01 | 13:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال أعلن فريق المحاميين والحقوقيين الايزيديين اليوم، 2020/7/1، الافراج عن 3 ايزيديين كانوا موقوفين في النجف الاشرف وفق المادة 4 ارهاب.وقال الفريق في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، انه “بجهود فريق المحاميين والحقوقيين والقانونيين الايزيديين وبالتنسيق مع محاميين من كربلاء وذلك لصعوبة الذهاب الى كربلاء بسبب تفشي فايروس كورونا ، …

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