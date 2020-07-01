العمليات المشتركة: الفنيون العراقيون قادرون على صيانة وتسليح طائرات F16

2020/07/01 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن الفنيين العراقيين لديهم القدرة على صيانة وتسليح طائرات F16، مستبعدة تأثير انسحاب الفنيين الأجانب على أسطول الطائرات العراقية.

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