بسبب كورونا.. إيران تعيد فرض بعض القيود في 11 إقليما

2020/07/01 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، إنه تم إبلاغ 11 إقليما، بما في ذلك العاصمة طهران، بإعادة فرض بعض القيود الاحترازية بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فيها.وأضاف حريرجي في بيان له اليوم الأربعاء: "أبلغنا حكام أقاليم خوزستان، سیستان وبلوشيستان، هرمزغان، بوشهر، فارس، آذربیجان الشرقية، آذربیجان الغربية، خراسان، کرمان، طهران، والبرز، بإعادة فرض بعض القيود".وتابع: "بعض هذه القيود سيعلن عنها الرئيس الإيراني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا"، منوها بأن المشكل الأساسي هو إقامة التجمعات ومراسم الأعراس ومجالس العزاء، التي تزيد من تفشي الفيروس.وقال حريرجي إن ثلث الإصابات والوفيات بكورونا تسجل في إقليم خوزستان، مضيفا: "سنلجأ إلى تطبيق القانون في الحد من تفشي الفيروس، لأن توجيه النصائح للمواطنين لا يكفي".من جهتها، أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مدينة مشهد بشمال إيران، عن تعطيل الدوائر الرسمية لمدة أسبوع، وفرض قيود على بعض الأماكن، اعتبارا من يوم السبت المقبل، بسبب ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس.وبلغ إجمالي الإصابات بالوباء في إيران 227 662، والوفيات 10 817، وعدد المتعافين من الفيروس 188 758 شخصا.

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