العمليات المشتركة: لدينا القدرة على صيانة وتسليح طائرات “أف 16”

2020/07/01 | 13:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن الفنيين العراقيين لديهم القدرة على صيانة وتسليح طائرات F16، مستبعدة تأثير انسحاب الفنيين الأجانب على أسطول الطائرات العراقية.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، إن “العراق يمتلك فنيين ومهندسين وخبراء مختصين لديهم القدرة على إدامة وتشغيل وصيانة وتسليح طائرات الـ F16”.وبين أنه “خلال الفترات الماضية انسحب […]

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