2020/07/01 | 13:44 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمون امام دار استراحة محافظة البصرة ينهون اعتصامهم ويطالبون بالرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 13:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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