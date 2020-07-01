بعد تخصيص 50 مليار دينار للصحة.. مسؤول في الوزارة يكشف أولويات الصرف في ظل كورونا

2020/07/01 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادكشف مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الامير الحلفي، الاربعاء (01 تموز 2020)، أولويات صرف وزارة الصحة بعد التصويت على تخصيص 50 مليار دينار للوزارة.وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوزارة لم تستلم لحد الان المبالغ، والتصويت جرى يوم أمس"، مبيناً أن "لجنة في وزارة الصحة بصدد دراسة كيفية توزيع المبالغ على الدوائر".وأوضح، أن "عملية التوزيع ستكون على الدوائر التي بدورها تصرف على أولوياتها من مستلزمات لمواجهة جائحة كورونا""، مشيراً إلى أن "أولويات عملية الصرف تخص توفير الأسرّة، والاجهزة التشخيصية، والعدد الوقائية، وأجهزة التنفس، والاوكسجين، والأدوية العلاجية".وأشار إلى أن "المبلغ المرصود في الوقت الحالي، يمكنه أن يساعد الدوائر، أما بالمستقبل فيعتمد على الوضع الوبائي، ولكل حادث حديث". وأمس الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، وأصدر عدة قرارات، منها تمويل وزارة الصحة بمبلغ من المال لمواجهة جائحة كورونا.وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الأخير، أصدر جملة من القرارات والتوصيات، أولها "قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ مقداره، خمسون مليار دينار، من احتياطي الطوارئ للمصروف للسنة الماضية، بسبب جائحة فايروس كورونا، على أن تقوم وزارة الصحة بصرفها لمواجهة الجائحة حصرا".وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثلاثاء، تسجيل 104 وفيات جديدة، و1958 إصابة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن 1786 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.ومع الموقف الوبائي ليوم أمس، بلغ مجموع الإصابات: "49109، مجموع حالات الشفاء: 24760، الراقدين الكلي: 22406، الراقدين في العناية المركزة: 293، مجموع الوفيات: 1943".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر في ديالى، الاربعاء (1 تموز 2020)، عن تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى سجلت خلال الساعات 24 الماضية 68 حالة اصابة جديدة بف

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي في ديالى، الأربعاء (01 تموز 2020)، بوفاة استاذ في كلية الفنون بجامعة ديالى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاستاذ المساعد الدكتور معن جاسم محمد المعاون العلمي لكلية الف

بغداد اليوم-خاص

سجلت محافظتا ذي قار، والسليمانية، الأربعاء (01 تموز 2020)، أكثر من 670 حالة شفاء لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحافظة، سجلت 288 حالة شفاء لمصا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد تخصيص 50 مليار دينار للصحة.. مسؤول في الوزارة يكشف أولويات الصرف في ظل كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد تخصيص 50 مليار دينار للصحة.. مسؤول في الوزارة يكشف أولويات الصرف في ظل كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).