روحاني يعتبر جلسة مجلس الأمن يوم أمس مسرح هزيمة أمريكية

2020/07/01 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، ان الأمم المتحدة كانت أمس مسرحا لهزيمة سياسية لامريكا،، مؤكداً أن الأميركان من الناحية القانونية والسياسية والاخلاقية هزموا مرات عديدة وان جلسة الأمس كانت هزيمة جديدة لهم.وفي كلمة له أمام جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أوضح روحاني أن "الامريكيين واجهوا خلال الاسابيع الأخيرة فشلين سياسيين كبيرين، الأول يتعلق بمشروع قرار جديد ضد إيران في مجلس الأمن والذي واجه حتى الآن رفضا من قبل الدول الفاعلة في المجلس، ولم ينجح الامريكيون في تعبئة المجلس والرأي العام العالمي ضد إيران".وأضف، أن "الفشل الكبير الآخر لأمريكا حدث أمس في مجلس الأمن حيث أكدت معظم الدول الاعضاء احترامها للاتفاق النووي ودعمها لبقائه واستمراره، في حين بذل الامريكيون خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية محاولات كبيرة لتدمير الاتفاق النووي، انتهت باجتماع المجلس أمس لمناقشة القرار 2231، وما حصل هو أن 14 دولة عضوا في المجلس أعلنت تأييدها ودعمها للقرار، ولم تعارض سوى الولايات المتحدة".وأكد روحاني من جديد أن إيران جاهزة في اي وقت للعودة الى التزاماتها في اطار الاتفاق النووي بشكل كامل، اذا اعلن الاعضاء الآخرون وهم الآن 4+1 العمل بتعهداتهم التي يلزمها الاتفاق ".وتابع قائلا : "لقد انتظرنا عاما كاملا وعملنا بكل تعهداتنا في الاتفاق لكن الاخرين لم يفعلوا شيئا ، وفي العام الثاني اتخذنا "خطوات على خمس مراحل لكن الاعضاء الاخرين لم يفعلوا شيئا في اطار الوفاء بتعهداتهم.واعتبر روحاني، ان "الضربات الامريكية للاتفاق النووي كانت حتى الآن اقتصادية وقد استوعبناها وواجهناها بخفض التزاماتنا في الاتفاق ، لكن اذا ارادت امريكا توجيه ضربة سياسية للاتفاق النووي فان ايران لن تسكت وستتخذ موقفها "الحاسم.

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الشرطة الايطالية، اليوم الأربعاء (1 تموز 2020)، عن عملية وصفتها بأنها أكبر عملية مصادرة للحبوب المخدرة، فيما أشارت الى أنها ضبطت ملايين الحبوب بعد أن صنعها تنظيم داعش في سوريا.

وذكرت الشرطة في بيان لها أوردته وسائل إعل

بغداد اليوم-متابعة

أعلن المتحدث باسم منظمة الاطفاء وخدمات الامان في بلدية العاصمة الايرانية طهران، جلال ملكي، ارتفاع حصيلة عدد ضحايا الحريق الذي شب مساء الثلاثاء في مستوصف "سينا" شمال العاصمة إلى 19 قتيلا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيراني

بغداد اليوم - متابعة

أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأن مايك بومبيو أجرى أمس الاثنين، اتصالا عبر الفيديو بالملا باردار، أحد زعماء حركة "طالبان" الأفغانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان إن "وز

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