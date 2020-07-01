مغردون.. بسلاح المقاومة حفظنا كرامة العراق

2020/07/01 | 13:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاغ #سلاح_المقاومة_شرعي، الترند على منصات التواصل الاجتماعي في العراق تنديدا بقيام قوات جهاز "مكافحة الإرهاب" العراقي باعتقال عدد من قوات الل...

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