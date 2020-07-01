(صور) دوريّة عسكريّة جديدة لروسيا وتركيا في إدلب تصل إلى مشارف اللاذقيّة

2020/07/01 | 13:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيّرت القوّات التركيّة والروسيّة دوريّة مشتركة جديدة على طريق حلب – اللاذقيّة الدولي المعروف بـM4، وذلك وفق خطّة اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في موسكو مطلع شهر آذار /مارس الماضي.وقال مراسل «الحل نت» في…

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