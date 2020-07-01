تركيا تواصل قصف قرى إقليم كردستان.. والعصائب تدخل على الخط

2020/07/01 | 13:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل #تركيا للأسبوع الثالث على التوالي استهداف وضرب وقصف القرى والبلدات العراقية في #سنجار وأخرى تابعة لإقليم كردستان، بالرغم من اعتراض حكومتي #بغداد وأربيل.وأعلن مدير ناحية “سيدكان” التابعة لمحافظة #أربيل إحسان الجلبي، قيام طائرات…

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