إيران.. /19/ قتيلاً بانفجار قنينة “أوكسجين” في مستوصف

2020/07/01 | 13:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي شبّ، أمس الثلاثاء، في مستوصف “سينا” شمال العاصمة الإيرانية #طهران إلى /19/ قتيلاً، بحسب المتحدث باسم منظمة الاطفاء وخدمات الأمان جلال ملكي.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن ملكي…

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