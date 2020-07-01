2020/07/01 | 13:44 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وكالات ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي شبّ، أمس الثلاثاء، في مستوصف “سينا” شمال العاصمة الإيرانية #طهران إلى /19/ قتيلاً، بحسب المتحدث باسم منظمة الاطفاء وخدمات الأمان جلال ملكي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن ملكي…
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن ملكي…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. /19/ قتيلاً بانفجار قنينة “أوكسجين” في مستوصف) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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