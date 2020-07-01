نجاة ضابط يعمل في ميناء جنوبي العراق من محاولة اغتيال بتفجير عجلته

2020/07/01 | 13:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء بنجاة ضابط يعمل في ميناء ام اقصر اقصى جنوبي العراق من محالوة اغتيال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان سيارة نوع "دوج" انفجرت في محلة الكوت التابعة لقضاء الزبير ، مشيرا الى ان الانفجار ناجم عن عبوة محلية الصنع مثبتة اسفل السيارة.

واضاف المصدر ان الانفجار خلف اضرارا مادية، مبينا ان العجلة تعود الى منتسب في وكالة الاستخبارات يعمل في ميناء ام قصر برتبة رائد.

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