توجه لزيادة عدد ممثلي الحكام في الهيئة العامة لاتحاد الكرة

2020/07/01 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف عضو لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، حازم حسين، عن وجود توجه لزيادة عدد ممثلي الحكام في الهيئة العامة للاتحاد.وقال حسين، إن “هناك مقترح لزيادة عدد الحكام في الهيئة العامة لاتحاد الكرة، ليكون من 4 الى 5 ممثلين”.وأضاف حسين أن “28 عضواً في لجنة الحكام عدد مبالغ به […]

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