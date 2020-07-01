ابتداء من الأحد.. ايران: استخدام الكمامة سيكون الزاميا

2020/07/01 | 13:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مسؤول صحي ايراني ان استخدام الكمامات الطبية في الاماكن العامة سيكون الزاميا ابتداء من يوم الاحد المقبل 5 يوليو/تموز الجاري.وقال نائب رئيس جامعة مشهد للعلوم الطبية، كاظم فرهمند، إنه “نظرا الى بدء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا وبسبب رفع القيود، ندعو المواطنين الى الاستمرار في الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك من يوم […]

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