إيران: تسجيل 2549 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 191 الفا

2020/07/01 | 14:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري، الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 230211 والمتعافين 191487 والمتوفين 10958 شخصا.وقالت لاري في تصريحها الصحفي اليومي انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2549 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى […]

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