2020/07/01 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأبدى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، رئيس خلية الازمة النيابية ، استغرابه الشديد من قيام وزارة المالية بتخصيص 50 مليار دينار الى وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا بعد ” فوات الآوان ” ووفاة المئات من ابناء شعبنا العزيز جراء نقص الاوكسجين وعدم توفر الاسرة و المستلزمات الدوائية والعدد الطبية اللازمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يكشف عن السبب المباشر وراء ارتفاع الوفيات بكورونا في عموم البلاد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يكشف عن السبب المباشر وراء ارتفاع الوفيات بكورونا في عموم البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).