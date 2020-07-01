"الحرس الثوري الايراني" يعلن عن مفاجأة قريبة .. ترتبط بــ "صدام حسين" !

2020/07/01 | 14:20 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أعلن الجيش الإيراني، اليوم، إزاحة الستار قريبا عن منظومة صاروخية جديدة بمناسبة الذكرى الأربعين للدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات من القرن الماضي).

وقال رئيس لجنة تكريم الذكرى الأربعين للدفاع المقدس العميد بهمن كاركر، إن "الحرس ا...

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