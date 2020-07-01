مستشار الكاظمي: لدينا قرابة 15 تعديل على قانون الانتخابات الجديد

2020/07/01 | 14:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تحدث حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لشؤون الانتخابات، اليوم الأربعاء ، عن الانتخابات المبكرة في العراق، فيما أكد أن الحكومة مستعدة لإجرائها بشرط اكمال التصويت على قانون الانتخابات.

وذكر الهنداوي في حديث تابعته إن المنهاج الحكومي أكد في إحدى فقراته على إجراء انتخ...

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