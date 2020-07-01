قرار صادم لـ”غوغل” بشأن واتسآب وماسنجر وإنستغرام

2020/07/01 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية قرارا وصفته تقارير بـ”الصادم” بشأن عدد من تطبيقات فيسبوك الشهيرة مثل “واتسآب” و”ماسنجر” و”إنستغرام”.وأشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن تطبيق “غوغل للصور”، قرر أن يوقف النسخ الاحتياطي التلقائي للوسائط من تطبيقات “واتسآب” و”ماسنجر” و”إنستغرام”، وعدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مثل “سناب شات” أو “تويتر”.وبالفعل غير تطبيق […]

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