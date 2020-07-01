بلدية الكويت تسرح 50% من الوافدين وتطالب الحكومة بسد النقص

2020/07/01 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت البلدية الكويتية، الحكومة بتعيين 400 موظف كويتي على الفور، لسد النقص الذي حصل نتيجة تسريح أعداد كبيرة من الوافدين في هذا القطاع، حيث أنهت البلدية عقود نحو 50% من الموظفين الوافدين لديها.وقالت وسائل إعلام كويتية إن البلدية طلبت من ديوان الخدمة المدنية بالحكومة توفير 400 درجة وظيفية لمواطنين ومواطنات من جميع التخصصات […]

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