النقد الدولي يتوقع انكماشا حادا في آسيا للمرة الأولى في التاريخ

2020/07/01 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صندوق النقد الدولي، إن تفشي فيروس كورونا كان مكلفا للغاية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في آسيا، محذرا من احتمال أن يستغرق الانتعاش الاقتصادي فترة طويلة الأمد.وأفاد مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، تشانغ يونغ ري، بأنه “للمرة الأولى في الذاكرة الحية من المتوقع أن ينكمش نمو آسيا بنسبة 1.6%، وذلك بعدما […]

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