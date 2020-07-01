شركة نيسان: بامكان الموطنة رواتبهم شراء سياراتنا بالتقسيط بدون مقدمة وكفيل

2020/07/01 | 14:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أنوار بابل الوكيل الحصري لشركة نيسان اليابانية في العراق,عن”إطلاق عروض بيع جديدة بنظام التقسيط”.وذكرت الشركة بان “جميع الموظفين الموطنة رواتبهم على مصرف الرافدين يمكنهم الآن شراء سيارة نيسان اليابانية بالتقسيط وبدون مقدّمة وبدون كفيل في محافظتي بغداد و البصرة”.سيارات نيسان لها تاريخ عريق في السوق العراقية ويفضل الزبائن شراء هذه السيارات […]

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