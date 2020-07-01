دراسة جديدة تكشف عن أضرار الحليب الطازج

2020/07/01 | 14:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح علماء من جامعة كاليفورنيا في ديفيس أن الحليب الطازج يضر أكثر مما ينفع.في دراسة نشرت في MedicalXpress، أكد العلماء أن الحليب الخام يوصف في كثير من الأحيان كمنتج للبكتيريا الحية والصحية.ومع ذلك، في الواقع، يحتوي على جينات مقاومة للمضادات الحيوية.وأوصى الخبراء: “إذا كنت ترغب في الاستمرار في شرب الحليب غير المبستر، احتفظ به […]

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