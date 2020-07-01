ليس وهماً فحسب بل فكرة شديدة الضرر والإنتهاك - سامى لبيب

2020/07/01 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب ما دفعنى لكتابة هذا المقال أو قل إسترجاع مواقفى القديمة هى مداخلة للأستاذ أيدن حسين فى مقالى السابق وقوله : ( ما الضرر من الايمان او الظن بوجود اله خلق الكون و الانسان بشكل تطوري و ليس بكن فيكو ن ما الضرر من الاعتقاد بوجود اله لا يتدخل في شؤوننا طبعا ستسأل و ما الفائدة من الايمان بوجود اله لا يتدخل في شؤوننا طيب لنسأل ..



ما هي اضرار الايمان بوجود اله ..



و ماهي فوائد الايمان بوجود اله لكي نستطيع ال ......





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