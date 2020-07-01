التربية تؤجل موعد انهاء تنسيب الملاكات التعليمية بين المحافظات

2020/07/01 | 14:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، اعماماً للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، يفيد بتمديد موعد انهاء تنسيب المنسبين من الملاكات التعليمية والتدريسية.ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، حصلت "كلكامش برس" على نسخة منه، أن "الوزير علي حميد مخلف وافق على تمديد موعد انهاء تنسيب المنسبين من الملاكات التعليمية والتدريسية، بين المديريات العامة للتربية وداخل المديرية العامة للتربية، الى بداية العام الدراسي الجديد (2020 _ 2021)، والذي كان من المقرر ان ينتهي العمل به لغاية الـ30 من شهر حزيران الماضي".واشارة البيان الى ان "الوزارة أكدت على المديريات في المحافظات كافة بإستمرار تكليف الملاكات التعليمية والتدريسية المكلفين بنفس عناوينهم الوظيفية الى ممثليات الوزارة في اقليم كردستان".

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