بعد بغداد طائرة المساعدات الطبية التركية تصل إلى كركوك

2020/07/01 | 14:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كركوك حضر نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب السابق حسن توران، اليوم الاربعاء، مراسيم استلام المساعدات الطبية المقدمة من الجارة الجمهورية التركية في مطار كركوك الدولي.وقال توران في بيان، ان" المراسيم التي شهدت حضور محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وعددًا من المسؤوليين الامنيين ومسؤولين في القطاع الصحي شهدت وصول شحنة من المساعدات التركية المقدمة للعراق وتضمنت مجموعة من الاجهزة والادوية والمستلزمات الطبية وذلك لدعم العراق في مكافحة الجائحة كوفيد 19 المستجد.واوضح، ان" الجمهورية التركية مرة اخرى تثبت وقوفها بجانب الشعب العراقي وترسل اول شحنة المساعدات الطبية للعراق لمكافحة الجائحة فيروس كوفيد ١٩" واضاف توران "كركوك تستقبل الطائرة التركية المحملة بالمساعدات الطبية".واعلنت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء، عّن وصول طائرة محملة باطنان من المستلزمات الطبية الوقائية مقدمة من دولة تركيا الى العراق لمواجهة جائحة كورونا .واكدت الوزارة، في بيان، أن "الطائرة تحمل وجبة من المستلزمات الطبية الوقائيّة وتتضمن اجهزة ومواد طبية ومستلزمات مختبرية مختلفة وعدد وقاية شخصية ستوظف لدعم مواجهة جائحة كورونا وبحضور السفير التركي في العراق فاتح يلدز والنائب ارشد الصالحي".وأضافت: "وتم استقبال الطائرة التي هبطت في احد المطارات العسكرية في بغداد ممثلا عّن وزارة الصحة والبيئة الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي ومعاون مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة سعد المفرجي وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر".وبينت الوزارة ان "هذا الدعم يأتي في اطار تواصل الوزارة مع كافة الجهات داخل وخارج العراق وتفعيل مبدأ التعاون الصحي المشترك في مواجهة جائحة كورونا".

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