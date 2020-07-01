“كورونا” يفتك بأهالي الناصرية.. مسؤول عراقي: وزارة الصحة تسببت بنشر الفيروس

2020/07/01 | 14:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أفادت وسائل إعلام محلية في العراق، بأن محافظة ذي قار، سجّلت اليوم الأربعاء /16/ حالة وفاة و252 إصابة جديدة بفيروس “#كورونا” خلال /24/ ساعة، وهو معدل مرتفع قياساً ببقية المحافظات.ونقلت وسائل الإعلام عن…

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