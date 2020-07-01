العراق.. كشف موعد صرف رواتب الموظفين وسبب تأخرها

2020/07/01 | 14:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عدنان الزرفي، عضو اللجنة المالية النيابية العراقية عن أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو الماضي....

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