صادرات نفط العراق تتراجع وسط أزمة اقتصادية خانقة

2020/07/01 | 14:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرادات العراق النفطية، وهي المصدر الرئيسي للدخل، وبلغت 2.86 مليار دولار الشهر المنصرم

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