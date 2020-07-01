دهوك تنصح الوافدين بعدم القدوم للمحافظة: ستخضعون لهذه الامور

2020/07/01 | 14:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا نائب محافظ دهوك وكالة ماجد سيد صالح يوم الاربعاء القاطنين في المحافظة الى توخي الحذر والابتعاد عن التجمعات البشرية والحفلات ومراسم العزاء داخل المنازل للوقاية من فيروس كورونا .

وقال سيد صالح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مدير صحة دهوك الدكتور نزار عصمت وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان اجراءات الدخول الى المحافظة من منافذها المحلية مشددة ولن يتم التساهل في هذا الامر.

من جانبه قال عصمت خلال المؤتمر ان سائقي الشاحنات التجارية يخضعون لفحوصات طبية قبل دخولهم المدينة، مشيرا الى ان اي شخص ينوي دخول المحافظة سيخضع لحجر صحي لـ48 ساعة ومن ثم الحجر في المنزل لمدة 12 يوما، اما المواطنون القادمون من خارج البلاد فان السلطات الصحية ستفرض عليه حجرا صحيا لمدة 14 يوما.

ولفت الى ان المحافظة سجلت 177 مصابا بكوفيد 19 من شهر اذار المنصرم.

واوضح مدير صحة دهوك ان مابين 500 الى 600 عينة يتم فحصها يوميا للخاضعين للحجر الصحي في دهوك للتأكد من حملهم للفيروس من عدمه، منوها الى ان 8016 شخصا تم وضعهم تحت الحجر الصحي منذ بداية تفشي الوباء في المحافظة.

وقررت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان الاسبوع الماضي توسيع صلاحيات غرف العمليات لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومات المحلية في المحافظات الاربع والادارات المستقلة بالاعلان عن تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر التجوال الشامل.



وذلك ضمن اطار الحد من تفشي كورونا.

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