بالصور.. اندلاع حريق في أحد أكبر معامل الإطارات بالعراق

2020/07/01 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأربعاء (01 تموز 2020)، بارتفاع أعمدة الدخان من داخل معمل ...





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