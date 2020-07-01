العمليات المشتركة ترد على تقرير أمريكي تحدث عن إنتهاء محتمل لاسطول طائرات F-16

2020/07/01 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، أن الفنيين العراقيين لديهم القدرة على صيانة وتسليح طائرات F16، مستبعدة تأثير انسحاب الفنيين الأجانب على أسطول الطائرات العراقية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، فيي تصريح صحفي، إن "العراق يمتلك فنيين ومهندسين وخبراء مختصين لديهم القدرة على إدامة وتشغيل وصيانة وتسليح طائرات الـ F16"، مبينا أنه "خلال الفترات الماضية انسحب بعض الفنيين الأجانب وتمكن نظراؤهم العراقيون من إجراء الخدمات الدورية الخاصة بالطائرات".

وأضاف، أن "العراق يمتلك خبرات وطاقات كبيرة في هذا المجال وطيارين أكفاء استطاعوا دك العديد من أوكار عصابات داعش الإرهابية".

وكانت تقارير أميركية تحدثت عن "نهاية مرتقبة قد تضرب أسطول طائرات الـ F16 العراقية، نتيجة انسحاب المقاولين الأمبركيين من بعض القواعد العسكرية في العراق وأصبح العديد من تلك الطائرات تُلازم الأرض لعدم وجود الدعم الفني والصيانة".

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