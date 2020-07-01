بالصور.. مزارع ’’شلب’’ تخلق أزمة في محافظة عراقية

2020/07/01 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، بان القرارات الحكومية بمنع زراعة الشلب في المحافظة لم يجد اي اذان صاغية من قبل متنفذين ما خلق ازمة انسانية حادة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "قرارات حكومية عدة صدرت بمنع زراعة الشلب في حوض نهر دجلة ومنها ديالى بسبب محدودية المياه المتوفرة والتي لاتكفي لزراعة هذا المحصول الذي يحتاج الى كميات كبيرة من المياه لكن لم يتم الالتزام به من قبل الكثيرين خاصة المزارعين المدعومين من قبل قوى وشخصيات متنفذة".

وأضاف، ان "زراعة الشلب رغم قرارات المنع المتكررة خلقت ازمة في ديالى خاصة في حوض الندا ومناطق اخرى بسبب عدم وصول حصص مائية له ولو لمجرد الشرب بسبب التجاوزات التي تحصل في وضح النهار دون اي اجراءات من قبل الجهات المختصة".

وأشار المصدر، الى ان "مزارع الشلب تعكس حالة الا قانون والتي يجب الانتباه لها لخطورتها كونها ستدفع قرى ومتاطق للنزوح بسبب ازمة العطش".

وكانت قرارات حكومية صدرت بمنع زراعة الشلب في ديالى بسبب محدودية الخزين المائي المتوفر والذي لا يكفي سوى لتغطية احتياجات مياه الشرب وسقي البساتين والخطة الزراعية المحددة ضمن الموسم الصيفي.

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