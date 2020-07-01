التربية تعلن تأجيل موعد إنهاء تنسيب الملاكات التعليمية بين المحافظات

2020/07/01 | 14:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، تأجيل موعد إنهاء تنسيب الملاكات التعليمية بين المحافظات إلى بداية العام الدراسي الجديد. وذكرت الوزارة في بيان، أن “الوزارة أصدرت اعماماً للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، يفيد بتمديد موعد انهاء تنسيب المنسبين من الملاكات التعليمية والتدريسية”. وأضاف البيان أن “الوزير علي حميد مخلف وافق على تمديد موعد انهاء تنسيب المنسبين […]

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