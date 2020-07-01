الطيران السعودي يستهدف صنعاء بسلسلة غارات

2020/07/01 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن طيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها.وأوضح مراسل “المسيرة نت” أن طيران العدوان شن 5 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مطار صنعاء الدولي.وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الحفا، وغارة على منطقة نقم، وغارتين على منطقة النهدين، وغارة على كلية الهندسة في مديرية شعوب بالعاصمة، ولم يبلغ […]

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