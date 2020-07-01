النجف تشدد اجراءات فرض حظر التجوال بواسطة سرية فض الشغب

2020/07/01 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبقت قوة من سرية فض الشغب فرض حظر التجوال وإغلاق كافة الطرق ومحاسبة المقصرين في النجف.وقال اعلام مديرية شرطة النجف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “قوة من سرية فض الشغب باشرت بتطبيق فرض حظر التجوال وإغلاق كافة الطرق ومحاسبة المقصرين”.واضاف انه “حسب توجيهات قائد الشرطة ومتابعة مدير شؤون أفواج طوارئ […]

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