اندلاع حريق ضخم في مصنع إطارات الديوانية.. صورة

2020/07/01 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الديوانيةافاد شهود عيان، اليوم الاربعاء، باندلاع ضخم في معمل اطارات الديوانية.وقال الشهود لـ "كلكامش برس"، ان" حريقا ضخما اندلع في معمل مطاط الديوانية احد اكبر مصانع اطارات السيارات في العراق".واضافوا، ان" الحريق تسبب بإتلاف اجزاء من المعمل المذكور دون تحديد سبب اندلاعه ".

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