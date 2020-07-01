العراق يخفض صادرات نفط البصرة الى النصف لشهر تموز الحالي

2020/07/01 | 14:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أفادت برامج تحميل من وكيل شحن بحري، اليوم الاربعاء، بأن العراق سيخفض صادراته النفطية من خامي البصرة الخفيف والثقيل في يوليو تموز.وبحسب رويتزر، ان"التخفيض سيكون إلى 1.53 مليون برميل يوميا من 3.1 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران امتثالا لتخفيضات إنتاج أوبك+".وستتقلص صادرات خام البصرة الخفيف إلى نحو 817 ألف برميل يوميا في يوليو تموز من 2.24 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، في حين ستتراجع صادرات خام البصرة الثقيل لحوالي 710 آلاف برميل يوميا من 833 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران.

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