2020/07/01 | 15:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، عن طريقة قانونية لمحاسبة الولايات المتحدة الامريكية على احتلالها العراق وتدمير مناطقه.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إنه “إذا انضم العراق إلى اتفاقية روما لسنة ١٩٩٨ الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية سيستطيع محاكمة كل من قتل الشعب العراقي من ٢٠٠٣ إلى ألان”، لافتا إلى إن “هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يكشف عن طريقة قانونية لمحاسبة أمريكا على احتلالها العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يكشف عن طريقة قانونية لمحاسبة أمريكا على احتلالها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).