صحة النجف : ٥٠ مريضا يكتسبون الشفاء ويغادرون المستشفيات

2020/07/01 | 15:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء، تماثل 50 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء.وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “50 مصاباً بفيروس كورونا سيغادرون المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.وسجلت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أكثر من 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعموم العراق.انتهى25ش

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