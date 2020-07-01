2020/07/01 | 15:03 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء، تماثل 50 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “50 مصاباً بفيروس كورونا سيغادرون المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.
وسجلت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أكثر من 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعموم العراق.
انتهى25ش
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف : ٥٠ مريضا يكتسبون الشفاء ويغادرون المستشفيات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء، تماثل 50 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “50 مصاباً بفيروس كورونا سيغادرون المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.
وسجلت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أكثر من 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعموم العراق.
انتهى25ش
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف : ٥٠ مريضا يكتسبون الشفاء ويغادرون المستشفيات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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