صحة النجف : ٥٠ مريضا يكتسبون الشفاء ويغادرون المستشفيات


صحة النجف : ٥٠ مريضا يكتسبون الشفاء ويغادرون المستشفيات
2020/07/01 | 15:03 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..

أعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء، تماثل 50 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء.

وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “50 مصاباً بفيروس كورونا سيغادرون المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أكثر من 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعموم العراق.

انتهى25ش

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