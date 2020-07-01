نائب عنها: ديالى تفقد الملايين يومياً بسب ’’تذبذب’’ الكهرباء

2020/07/01 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

وصف النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء (01 تموز 2020)، بان ديالى تفقد يوميا ملايين الدنانير بسبب ...





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