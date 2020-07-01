2020/07/01 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وصف النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء (01 تموز 2020)، بان ديالى تفقد يوميا ملايين الدنانير بسبب ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عنها: ديالى تفقد الملايين يومياً بسب ’’تذبذب’’ الكهرباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
وصف النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء (01 تموز 2020)، بان ديالى تفقد يوميا ملايين الدنانير بسبب ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عنها: ديالى تفقد الملايين يومياً بسب ’’تذبذب’’ الكهرباء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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