التميمي يكشف عن طريقة قانونية لمحاسبة أمريكا على احتلالها العراق

2020/07/01 | 15:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، عن طريقة قانونية لمحاسبة الولايات المتحدة الامريكية على احتلالها العراق وتدمير مناطقه.وقال التميمي، إنه “إذا انضم العراق إلى اتفاقية روما لسنة ١٩٩٨ الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية سيستطيع محاكمة كل من قتل الشعب العراقي من ٢٠٠٣ إلى ألان”، لافتا إلى إن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم […]

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