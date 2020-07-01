نقابة الاطباء تعلق على الاستعانة بطلبة الكليات الطبية في مواجهة كورونا

2020/07/01 | 15:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا المتحدث باسم نقابة الاطباء، جاسم العزاوي، الى عدم الاستعانة بطلبة كليات الطب في مواجهة فيروس كورونا ، فيما طالب بتعيين 3 الاف طبيب لم يستلموا وظائفهم نتيجة عدم وجود ميزانية مخصصة لهم.وقال العزاوي في مقابلة متلفزة ،إن “القرارات التي اتخذت امس من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية متأخرة جدا وكان من المفترض إن تتم قبل 3 أشهر، لكن غياب الرؤية الستراتيجية الحقيقية في البلاد حال دون ذلك”.واضاف ان “احدى المؤسسات صرحت انه بالإمكان الاستعانة بطلاب كلية الطب بالصفين الخامس والسادس للعمل بمواجهة كورونا وهذا خطأ كبير لأنه سيؤثر على مستوى ما يقدم من خدمة وعلى مستوى الطلاب أنفسهم لإن حماستهم ستجعلهم يتوجهون للعمل قبل الآوان”.وتابع العزاوي أنه “كان من المفترض ان توضع ستراتيجية لعدد المستشفيات والأسرة وعدد الأطباء والكوادر التمريضية والصحية والتقنية مع تجهيزاتها الكاملة قبل أن نقع في الحفرة وتتخذ هذه الإجراءات في ظل وضع صعب بمواجهة جائحة كورونا”.وبين أنه “تعيين الوجبة الجديدة من خريجي الطب كان من المفترض أن يحدث قبل عام من اليوم الا ان المشاكل السياسية والاقتصادية عطلت الامر”، لافتا إلى أن قرابة 3 الاف طبيب لم يستلموا وظائفهم بسبب عدم وجود التخصيص المالي فضلا عن احالة 1000 طبيب على التقاعد المبكر، وهذا يعني ان الوزارة خسرت 5 الاف طبيب خلال الفترة الماضية، الامر الذي جعل الواقع الصحي صعب جدا في هذا الفترة بسبب انتشار كورونا”.واشار العزاوي إلى أن “تعيين الخريجين سيتم عبر دعوتهم لوزارة الصحة ودائرة التخطيط والموارد البشرية في الموقع الإلكتروني للوزارة”.وكانت وزارة الصحة والبيئة، كشفت الاثنين الماضي، عن توجه لوضع آلية لاستيعاب الخريجين في المجالات الصحية والطبية لرفد الوزارة بهم في ظل جائحة كورونا.

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