2020/07/01 | 15:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية ينهي تكليف مدير مصرف الرشيد ويكلف مدير مصرف الرافدين بمهامه وكالة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية ينهي تكليف مدير مصرف الرشيد ويكلف مدير مصرف الرافدين بمهامه وكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).