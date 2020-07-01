سخرية على مواقع التواصل من دعوة وزارة الصحّة السوريين بعدم السفر بحجّة «كورونا»

2020/07/01 | 15:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الصحّة في الحكومة السوريّة المواطنين في الداخل السوري إلى عدم السفر خارج البلاد بغرض السياحة وذلك لتفادي الإصابة بفيروس «#كورونا».وقالت وزارة الصحّة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مواليّة على لسان الوزير “نزار…

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