2020/07/01 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تمديد موعد انهاء تنسيب الملاكات التعليمية بين المحافظات.وذكر بيان للوزارة تلقته “يس عراق” ان “وزير التربية علي حميد مخلف، وافق على تمديد موعد انهاء تنسيب المنسبين من الملاكات التعليمية والتدريسية بين المديريات العامة للتربية وداخل المديرية العامة للتربية، الى بداية العام الدراسي الجديد (2020 ـ 2021)، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من وزارة التربية بشأن موعد إنهاء تنسيب الملاكات التعليمية بين المديريات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من وزارة التربية بشأن موعد إنهاء تنسيب الملاكات التعليمية بين المديريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).