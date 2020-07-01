النفط يقترب من 42 دولاراً

2020/07/01 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما هو متوقع، ما يشير إلى تحسن الطلب حتى مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.وزاد خام القياس العالمي برنت 31 سنتا ما يوازي 0.8 في المئة إلى 41.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش بعدما فقد أكثر من واحد في المئة يوم الثلاثاء. وزاد الخام الأمريكي 35 سنتا ما يوازي 0.9 في المئة إلى 39.62 دولار للبرميل بعد خسائر 1.1 في المئة في الجلسة السابقة.وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا فاق التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.وهبطت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل إلى 537 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.

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