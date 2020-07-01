2020/07/01 | 15:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعدُّ الازمة المالية "فرصة" لمواجهة سوء الادارة والفساد في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعدُّ الازمة المالية "فرصة" لمواجهة سوء الادارة والفساد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).