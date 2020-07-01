التخطيط للمربد: عدد سكان العراق 40 مليون و 123 ألف نسمة حاليا


التخطيط للمربد: عدد سكان العراق 40 مليون و 123 ألف نسمة حاليا
2020/07/01 | 15:16 - المصدر: راديو المربد
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