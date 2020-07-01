مدرب النوارس يطلب ضم قائد القيثارة وليد سالم

2020/07/01 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مصدر في إدارة نادي الزوراء، ان مدرب فريق الكرة بالنادي باسم قاسم، طالب الإدارة بالتعاقد مع قائد الشرطة وليد سالم.وقال المصدر، عن “مدرب نادي الزوراء باسم قاسم اجتمع بالهيئة الإدارية للنادي من اجل تحديد اللاعبين الذي يرغب بضمهم في الانتقالات الصيفية الجارية”.وأضاف، ان “إدارة النادي استمعت الى طلبات المدرب، وستجتمع مع […]

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